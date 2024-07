Kim jest żona Szymona Marciniaka? Mogą się pochwalić imponującym stażem związku (ZDJĘCIA)

Ona 11 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

I oczywiście to kobieta poświęciła swoje życie zawodowe, bo przecież ktoś musiał zająć się domem i dziećmi, gdy on przygotowuje się do meczu. „To oczywiste” - mówi pan Marciniak - smutne to. Kobiety - nie dajcie się zamknąć w domu - to nudne, wygodne jedynie dla facetów, a przede wszystkim niebezpieczne dla kobiety.