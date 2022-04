Kim Kardashian i Pete Davidson na podwójnej randce z miliarderem Jeffem Bezosem i jego narzeczoną (ZDJĘCIA)

Przez ostatnie dwie dekady Kim Kardashian musiała dać z siebie naprawdę wiele, żeby ludzie przestali postrzegać ją jako złaknioną sławy atencjuszkę i dostrzec w niej łebską bizneswoman. I o ile można być sceptycznym co do sposobów, w jaki Amerykanka dorobiła się fortuny, to 41-latce nie można odmówić żyłki do interesów: majątek żony Kanye Westa wyceniony jest na 1,8 miliarda (!) dolarów.