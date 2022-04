Kim Kardashian znów naraziła się na śmieszność przez MAJSTROWANIE przy zdjęciach: "Gdzie zgubiłaś PĘPEK?!" (FOTO)

Kim Kardashian jest typem celebrytki, która obsesyjnie wręcz dba o to, by mieć perfekcyjne zdjęcia w mediach społecznościowych. Wrzucane przez nią "spontaniczne" fotografie są szczegółowo selekcjonowane i poprawiane w programie graficznym. Co jakiś czas internauci wytykają jej na tym polu wpadki, 41-latka zwykle idzie jednak w zaparte, twierdząc, że fotki są nietknięte przez grafika albo powstrzymując się od komentarza.