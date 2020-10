Kinga Duda i funkcjonariusz SOP interweniowali w sprawie KOŃSKIEJ KUPY! "Żeby z legitymacją pod oczy?"

naprawdę? 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

To do tego potrzebne są studia prawnicze, zagraniczny staż i FUNKCONARIUSZ SOP? Ja zadzwoniłabym do straży miejskiej, żeby ustalili "sprawcę" (jeżeli to by się powtarzało!!!). Ale ja jestem takim sobie, zwykłym inżynierem, nie księżniczką z bajki o Długopisie.