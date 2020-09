Magdalena Środa o Kindze Dudzie w kancelarii prezydenta: "Posłuszne, MAŁO ROZGARNIĘTE, ale urocze dziecko"

Choć w ostatnich latach Kinga Duda trzymała się raczej na uboczu, nie angażując się w prezydenturę taty, podczas wieczoru wyborczego nieoczekiwanie postanowiła zabrać głos. 25-latka zaapelowała wówczas do rodaków o szacunek i równość dla wszystkich bez wyjątku, zaprzeczając poniekąd temu, co na ostatniej prostej kampanii wyborczej głosił jej ojciec.

"Doradca społeczny" to wolontariusz. Nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia z tytułu tej funkcji - wyjaśnił pod wpisem dziennikarza jednego z prawicowych tygodników Andrzej Duda.

Kinga Duda w kancelarii ojca. Beata Szydło wprost o pojawiającym się dylemacie

Kinga Duda odziedziczyła po mamie gen pasywizmu, po tatusiu gen hucpy - zaczęła bez owijania w bawełnę swój wpis poświęcony nowej posadzie Kingi publicystka. - To niepojęte, żeby młoda osoba uwikłana w rodzinny kontekst, a zarazem absolwentka rozmaitych studiów, gdzie zapewne uczyli ją o różnicy między tym, co prywatne i publiczne, dała się wciągnąć w polityczną grę tatusia wyreżyserowaną przez Prezesa, by pokazać narodowi, że nepotyzm jest naszym narodowym dobrem - kontynuuje filozofka, powątpiewając w sensowność pełnionej przez 25-latkę funkcji: