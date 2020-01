Kinga Rusin i Agnieszka Fitkau-Perepeczko pokłóciły się na wizji o pożary w Australii: "Nie mają pojęcia, a mówią i wiedzą najlepiej"

Kinga Rusin to bez wątpienia jedna z tych gwiazd, które zawsze zabierają głos w istotnych kwestiach społecznych i politycznych. Dziennikarka nigdy nie marnuje okazji do tego, aby dać wyraz swoim poglądom i wypowiedzieć się na temat bieżących wydarzeń w kraju i na świecie. Ostatnio Rusin uczestniczyła między innymi w protestach w obronie praworządności , gdzie w tłumie towarzyszyły jej Katarzyna Sokołowska oraz córka Pola .

Obecnie tematem numer jeden na całym świecie są z kolei pożary w Australii , dlatego nic dziwnego, że dziennikarka postanowiła poruszyć ten temat w telewizji śniadaniowej. Jako eksperta w tej dziedzinie zaproszono aktorkę Agnieszkę Fitkau-Perepeczko , która mieszka tam od 40 lat. Szybko okazało się, że Kinia ma zupełnie inne zdanie na temat skali pożarów trawiących tamtejsze tereny, przez co doszło między nimi do nieprzyjemnej wymiany zdań .

W dalszej części posta Rusin odnosi się z kolei do tego, co poróżniło ją z wdową po Marku Perepeczce. Dziennikarka twierdzi, że Agnieszka mijała się z prawdą , dlatego jej obowiązkiem było wyprowadzić ją z błędu.

"Gdzieś w okolicach szóstej minuty musiałam jedynie zaprotestować wobec zarzutu o manipulacje. Gość zarzucił ją mediom udostępniającym mapy płonącej Australii. Wbrew temu, co pani Agnieszka powiedziała, to nie są "telewizyjne animacje", ale zdjęcia/wizualizacje na podstawie danych NASA. (...) Opinia pani Agnieszki, na co dzień mieszkanki Australii, stała w sprzeczności z wcześniejszą wypowiedzią innego naszego gościa, pani profesor Mai Adamskiej, z którą połączyliśmy się na Skypie" - podkreśliła.