Kinga Rusin remontuje 100-letni dom na Mazurach. Pokazała, w jakim stanie jest obecnie i dodała wizualizacje. Będzie luksusowo?

Rusinowa nie jest mądra! Jest zarozumiałą ignorantką, która rzuca sloganami, a do TVP wbiła się dzięki tatusiowi. Jagielski jej ówczesnemu mężowi zasugerował, że Kinia jest myślą nieskalana, co go oburzyło, ale Lis doszedł do podobnych wniosków niewiele lat później. Nawet Kraśko w DDTV za głowę się łapał, co ona wygaduje, a głośny rechot Rusinowej, machanie rękoma, prawdy objawione, infantylne komentarze i pytania wprawiały gości w osłupienie. To kobieta, która ma wpływy, brak wstydu i kasę. Jest jak jej linia kosmetyków - ładnie opakowana, szumnie promowana i z niczym w środku.