Kinga Rusin świętuje sukces WOŚP, pozując TOPLESS. "Postanowiłam zachować maksymalną skromność"

Kinga Rusin to bez wątpienia jedna z najbardziej wyrazistych postaci w polskim show-biznesie. Mimo że dziennikarka od kilku lat przemierza glob wzdłuż i wszerz, to nie zapomina o tym, co dzieje się na polskim podwórku. Była gwiazda "Dzień dobry TVN" pozostaje na bieżąco z najbardziej palącymi wydarzeniami w kraju i chętnie komentuje je w social mediach. Ostatnio sporo uwagi poświęciła WOŚP.