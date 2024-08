Kinga Rusin wskoczyła na plaży przed obiektyw ukochanego Marka: "'Rozebrałam się' dla niego do sesji" (FOTO)

Kinga Rusin , po zakończeniu współpracy z "Dzień Dobry TVN" od 2020 roku, nieustannie podróżuje. Zdążyła odwiedzić m.in. Meksyk, Francję, Indie, Malediwy, Grecję czy Kolumbię. Niedawno razem z Markiem Kujawą zawitali do St. John’s, stolicy Antigui, gdzie mieli okazję uczestniczyć w karnawale. W trakcie zabawy dziennikarka została nawet zaczepiona przez grupę dziewczyn, które zaprosiły ją do wspólnej zabawy.

Mieliśmy farta (chociaż Marek twierdzi, że on to tak specjalnie zaplanował), bo po zwiedzeniu Martyniki i Gwadelupy dotarliśmy do Antigui i Barbudy akurat na … karnawał! Ten karnawał to tu kilkudniowe święto organizowane na przełomie lipca i sierpnia, mające upamiętnić koniec niewolnictwa na wyspie - pisała.