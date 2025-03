Kinga Zawodnik pokazuje zdjęcia z dzieciństwa i mówi o hejcie: "Rówieśnicy wyzywali mnie od grubasów, dochodziło do przemocy"

otylosc to choroba, ale najczesciej choroba psychiczna.. bo nie przepracowane traumy z dziecinstwa, z okresu dojrzewania, albo z okresu doroslosci.. Jeden ucieka z nalog picia, palenia, sportu, hazardu.. a inny z kolei zaczyna szukac ukojenia w jedzeniu. Tu nie pomoze spojrzenie w lustro, karcace spojrzenie rodzica, kolezanki, nauczycielki, sasiada.. itd. Zmiana powinna byc polaczona z terapia psychologiczna. A bez terapeuty czas pomyslec o nowym hobby, czyms co sprawi wam przyjemnosc, co chetnie robimy i co jest dla naszego ciala, duzy zdrowe.. P.S. pamietam z przedszkola "grube" dzieci.. kurcze, teraz tak wyglada polowa dzieci w przedszkolach, dzis to jest normalne, 3-5 kilo wiecej nikt nie uwaza dzis za nadwage ... dzisiejsza otyloscwsrod dzeici jest przerazajaca, te dzieci nie potrafia szybko chodzic, wchodzic po schodach, nie mowiac juz o bieganiu.