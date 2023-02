Klaudia El Dursi prezentuje zmysłowe zdjęcia, a fani głowią się nad jej stopą: "Ale wyszła DŁUGA". Celebrytka odpowiedziała

Klaudia El Dursi na zmysłowych ujęciach. Uwagę fanów zwrócił jeden szczegół

Jak na prawdziwą influencerkę przystało, Klaudia El Dursi regularnie reklamuje na swoim instagramowym profilu różnego rodzaju produkty. W środę z okazji zbliżającego się dnia zakochanych celebrytka zaprezentowała na przykład fanom pomysł na "walentynkowy look". Niedoszła "top model" opublikowała w sieci ujęcia, na których widzimy, jak z uśmiechem na ustach pozuje w kusej czarnej kreacji, trzymając w rękach okazały bukiet róż. 33-latka pochwaliła się także kadrami w czerwonym body. - Aż by się chciało zaśpiewać "I can buy myself flowers" - podpisała zdjęcia z sesji, nawiązując do hitu Miley Cyrus.