Klaudia Halejcio wyjawia, że macierzyństwo uzdrowiło ją z chorobliwego pedantyzmu: "KUPA na podłodze mi NIE PRZESZKADZA"

W nowej roli Klaudia Halejcio odnajduje się doskonale, co zdążyła wielokrotnie podkreślić, nie oznacza to jednak, że nie przerastają ją "krytyczne" sytuacje. Mimo to 30-latka nie zamierza korzystać z pomocy niani i na własną rękę odkrywa uroki macierzyństwa, również te mniej urokliwe...

Wzięłam się dziś za sprzątanie domu, pojechałam do Ikei po pojemniczki, żeby wszystko ładnie posegregować, no i taka szczęśliwa wróciłam do posprzątanego domu - zaczęła Klaudia. Po czym wstaje i jest kuźwa taki burdel, to jest jakaś niekończąca się historia. Czy to już zawsze tak będzie?