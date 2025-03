"Kłótnia" w "Mam talent!". Agnieszka Chylińska do Julii Wieniawy: "Nie zabieraj mi go, g*wniaro!"

Moje pytanie brzmi; za co płacą Agnieszce Wożniak Starak skoro nie potrafi wypowiedzieć do widzów jednego zdania tylko z załóżonymi rękami stoi bokiem lub tyłem do kamery i czasami coś bąknie coś pod nosem lub powie ładne. Wyrzućcie taką prowadzącą, bo to wstyd do tego programu.