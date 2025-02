Kochanek Diany skomentował konflikt Harry'ego i Williama. Twierdzi, że gdyby księżna żyła, "doprowadziłaby do pojednania"

James Hewitt , były oficer brytyjskiej armii, pozostaje postacią kontrowersyjną w historii brytyjskiej rodziny królewskiej za sprawą dawnego romansu z księżną Dianą , który trwał od 1986 do 1991 roku. Bliską relację z Hewittem potwierdziła osobiście Diana podczas słynnego wywiadu dla "Panoramy" BBC. Pomimo że ich związek zakończył się oficjalnie po wyjeździe Hewitta do Berlina, temat ich znajomości do dziś jest powodem wielu spekulacji.

Nie jestem ojcem Harry'ego. Ta plotka jest powtarzana od lat, bo dobrze się sprzedaje. Dla mnie jest ona przykra, a co dopiero dla Harry'ego. Pora raz na zawsze przeciąć te spekulacje. Harry urodził się, zanim zakochałem się w Dianie. To nie jest mój syn - powiedział w wywiadzie przeprowadzonym przez Melisę Doyle.

Niemniej jednak James nadal cieszy się ogromną popularnością w zagranicznych mediach, gdzie często jest zapraszany jako ekspert od royalsów. We wtorek Hewitt gościł w programie "Good Morning Britain". Mężczyzna oficjalnie został zaproszony, aby opowiedzieć o swoim zaangażowaniu w operację Safedrop, która dostarcza pomoc humanitarną do Ukrainy. Jednak temat i tak zszedł na jego relację z Dianą.

Były kochanek Diany skomentował konflikt między książętami

Richard Madeley zapytał byłego oficera o konflikt między synami króla. Waśń Harry'ego i Williama trwa nieprzerwanie od 2020 roku, kiedy to mąż Meghan Markle postanowił odejść z rodziny królewskiej i przenieść się do Stanów Zjednoczonych. Decyzja ta była punktem zapalnym, który wywołał falę krytyki i znacząco pogorszył relacje royalsów. Nieco później nastąpiła głośna publikacja biografii "Ten drugi" oraz dokumentu o Sussexach na Netfliksie, przez co rodzeństwo do dziś nie utrzymuje kontaktu.