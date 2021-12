Kolejna kobieta OSKARŻA Chrisa Notha: "To seksualny drapieżnik"

XXX 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Do wszystkich tych THEBILLNYCH komemtarzy Polek ktore nie ogarniaja, dlaczego ofiara nie mowi od razu po zdarzeniu tylko po ilus badz kilkunastu latach. Na poczatku przedewszystkim mozecie "podziekowac" swoim bliskim innym kobietom i innym mezczyzna za to jak zostalyscie wychowane bo wychowanie kobiet a partchiarKAT ktorym od wienow nam szkodzi. Przypomnijcie sobie jak wychowuje sie w tym kraju dziewczynki a jak chlopcow. Dziewczynki za wszystko sie rug@, daje niewyobrazalne wymagania, dołuje sie ich od poczatku ich istnienia. Uczy sie ze wyglad najwazniejszy i ze maja byc cichymi niewydzialnymi zawsze grzeczymi popychadlami dla innych bo "nie wypada!" "co to bedzie jak zobaczy/uslyszy/powie/pomysli ten i ten i ta i ta!" To chore i toksyczne. Z kolei chlopcow od zawsze sie wychowyje tak ze na ich wychowanie ma sie zawsze wyj... Po molestowaniu i gwalcie kobiety maja ogromna traume, stres, plochliwosc, zespol pourazowy PTSD, nie raz depresje,targaja nimi silne uczucia i emocje. Non stop przypominaja sobie te tragiczne sceny- oszalec i zwariowac mozna. Najpierw kobieta musi przepracowac ta traume by pozniej nauczyc sie od nowa w miare normalnie zyc. Uczmy nasze dziewczynki by byly silne, odwazne, pewne siebie, przebojowe i by potrafily krzyczec "NIE!!!!" i by zawsze mialy swoje zdanie i nie zawachaly sie go uzyc. To tak bardzo wazne.