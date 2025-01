Koleżanka z liceum Blake Lively opisuje, jaka gwiazda była w czasach szkolnych: "Większość znajomych nie wspomina jej ZBYT DOBRZE"

Niekoniecznie musi przez nia przemawiac zazdrosc czy chec zaistnienia. Cala aktualna ,,afera'' toczy sie o pozew sadowy, o to, ze pojawil sie obraz Lively jako molestowanej na planie ( ,,nie czula sie komfortowo'' bo facet ja lizal po szyji w czasie nagrywania scen przytulania sie i mowil, ze ladnie pachnie), a jak wyszly nagrania gdzie widac, ze nic z tego nie robil to tlumaczyla sie, ze molestowana byla werbalnie, wiec facet ujawnil cale nagranie z dzwiekiem i wyszlo na jaw, ze jej wersja wydarzen sie posypala- w odpowiedzi na co Lively z mezem probowali wymusic ,,gag order'' czyli zakaz wypowiadania sie drugiej strony ( i publikowania dokumentow tez), zeby nie psuc obrazu ,,najmilszej pary'' w Hollywood. Teraz zaczely sie zglaszac i wypowiadac inne osoby, ktore z kolei czuly sie ,,niekomfortowo'' pracujac z nia, i wypowiadac, ze baly sie protestowac ze wzgledu na pozycje Blake I Ryana w szolbiznesie. Nie wiem, jak bylo naprawde, bo na razie to wszystko doniesienia prasowe, ale zawartosc pozwu Lively jest znana, film z nagrania, na ktorym ja ,,lizano'' tez jest dostepny publicznie, wiec niekoniecznie wyglada to tak jednostronnie jak przedstawiala to sama Blake na poczatku, ze ona zawsze byla slodka i dobra i ,,wszyscy to wiedza''. Jak jest/ bylo naprawde na razie nie wiadomo, tyle, ze zespol PR pracuje ciezko po obu stronach.