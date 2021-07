Kossakowski NIE POWIEDZIAŁ MAMIE o rozstaniu z Wojciechowską?!

Kasia 28 min. temu zgłoś do moderacji 93 7 Odpowiedz

I po co im te śluby? Ktoś mi wytłumaczy po jaka cholere ludzie w tych czasach robia sobie takie rzeczy i to jeszcze zarobieni? Niepojęte🤯 rozumiem biedni, bo łatwiej etc ale mieć kasę I wiązać wie jakimiś formalnościami bo niby to wielka miłość na całe życie... jak coś jest wielkie i prawdziwe, to się samo obroni. Nie potrzeba żadnych dodatków.