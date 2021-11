Kourtney Kardashian pozuje w BARDZO SKĄPYM bikini na wakacjach z Travisem Barkerem (FOTO)

Kourtney Kardashian to członkini jednej z najpopularniejszych amerykańskich rodzin. Swoją popularność zawdzięcza udziałowi w reality show, ale trudno nie wspomnieć też o jej innych działalnościach. Celebrytka, podobnie zresztą jak siostry i znana mama Kris Jenner, ma smykałkę do biznesów...

Najstarsza ze znanych sióstr wyjechała ostatnio z narzeczonym Travisem Barkerem na krótkie wakacje do Cabo San Lucas w Meksyku. To tam para hucznie świętuje urodziny Barkera, co zresztą oboje ochoczo relacjonują w mediach społecznościowych. Sielankę narzeczonych udało się też sfotografować tamtejszym paparazzi. Na wykonanych przez nich zdjęciach tradycyjnie możemy obserwować obściskujących się na leżąco Kourtney i Travisa oraz... ich wyprawę konną.