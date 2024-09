Kourtney Kardashian wprowadza tabletki na ODCHUDZANIE. Dietetyczka ostrzega: "Suplement nie jest w stanie naśladować działania leków"

Zobacz także: Fijał o Kardashianach: "To dla mnie dziwne. To psychoza tłumu"

Kourtney Kardashian wprowadza suplementy diety "w stylu Ozempic"

Ostatnio milionerka ogłosiła wprowadzenie nowego produktu. Tym razem zachęca fanów do zakupienia jej autorskich pigułek na odchudzanie. Amerykańskie media już rozpisują się o specyfiku, nazywają go suplementem "w stylu Ozempic". Tabletki w nazwie mają bowiem kojarzone z popularnym lekiem na cukrzycę oznaczenie GLP-1 , czyli glukagonopodobny peptyd 1 - hormon tzw. inkretynowy, wydzielany w jelicie cienkim po spożyciu posiłku.

Ekspertka ocenia suplementy na odchudzanie Kourtney Kardashian

Żaden suplement nie jest w stanie naśladować działania leków będących agonistami GLP-1, takich jak Ozempic i Wegovy - zaznacza Lauren Harris-Pincus i kusi się na osobliwe zestawienie: To jak porównywać zakraplacz do oczu z wężem ogrodowym.

Ekspertka ewidentnie nie wierzy w to, by suplementy Kardashianki mogły realnie pomóc.

Harris-Pincus zachęca do tego, by po prostu zmienić dietę i styl życia. Wskazuje, by jeść produkty bogate w błonnik, co ma "stymulować naturalny GLP-1 i pomóc w utrzymaniu sytości".