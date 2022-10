Król Karol z Camillą i książę William z Kate ZŁAMALI PROTOKÓŁ, pozując do oficjalnego zdjęcia? (FOTO)

Ewa - jasnowi... 27 min. temu zgłoś do moderacji 37 9 Odpowiedz

Miałam dzisiaj wizję wojny w Polsce tej zimy :(. To wszystko będzie przez Dudę i Morawieckiego, którzy sprowokują Rosję do takich czynów. Obawiam się zrzucenia "grzybobrania" (proszę się domyśleć). Car prowokowany, atakowany łatwo tego życia nie sprzeda. Natomiast zabierze ze sobą tylu, ilu tylko zdoła. Może zniszczyć grzybem, ale nie tylko na co liczą żandarmi świata, którzy są tak naprawdę w stanie wojny z carem i teraz robią wszystko, żeby to się na tym terenie odbyło. Natomiast jeśli zniszczy grzybem, to nie tylko w Europie, ale również za oceanem - też będą straty i pierwszy raz zostaną uderzeni na swoim terenie. Pokazana została mapa, tak jakby odwet ze strony cara - bardzo dokładnie zaplanowany - od strony Alaski to może nastąpić. Co z Polakami? Jeśli wydarzą się te scenariusze, to nacja z orłem zbierze największe baty za swoją głupotę i brak świadomości, bo jako naród dopuściliśmy do tego i dopuściliśmy, by to się działo na nasze tereny. Lekcja mądrości nie odrobiona, lekcja samostanowienia tym bardziej, a czas na iskrę z Polski się kończy. Jak się spytałam, ile czasu nam jeszcze zostało, to usłyszałam: "czas się szybko kończy".