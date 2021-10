Królowa Elżbieta chodzi o lasce! Brytyjczycy są zaniepokojeni (ZDJĘCIA)

Judy 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Większość ludzi nie dożywa 95 lat, a nawet jeśli, to bardzo często leżą i nie bardzo wiedzą, co się wokół nich dzieje. Elżbieta jest sprawna umysłowo i chodzi. A że o lasce? Kiedyś musiał nadejść ten moment. I wydaje mi się, że śmierć Filipa mocno się na niej odbiła. Ona kochała go praktycznie od dziecka, wyszła za niego mimo początkowego sprzeciwu swoich rodziców i byli małżeństwem przez 73 lata.