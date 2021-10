Tego NIE MOŻE robić księżna Kate. Lista zakazów jest długa

Księżna Kate i książę Harry to nie tylko ulubiona para Brytyjczyków, ale także całej rodziny królewskiej. Prasa nie ma o nich złego zdania i nie próbuje im psuć wizerunku. W przeciwieństwie do Harry'ego i Meghan , którzy zrezygnowali z należenia do royalsów, Kate i Harry czują się całkiem dobrze, pełniąc swoje funkcje.

To jednak nie wszystko. W książce "The Royals in Australia" William Heseltine zdradził, że królewska etykieta nie pozwala współpracownikom królowej i księżnej Kate położyć się spać przed królową. Tę zasadę złamała jednak księżna Diana. Długie królewskie wieczory były dla niej męczarnią. Przepraszała i kładła się do łóżka, co uważano za błąd - zdradził autor.