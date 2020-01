Królowa Elżbieta II obawia się, że Harry i Meghan odetną Archiego od reszty rodziny? "Byłaby bardzo zasmucona"

Obserwatorka 34 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Jeżeli Meghan skarżyła się na ataki prasy, kiedy była pod ochroną dworu brytyjskiego- to po tym co i jak zrobiła zapewniła sobie i swoim bliskim zainteresowanie całej bulwarowej prasy do końca życiai to bez porównania bardziej bezpardonowej niż dotychczas. Albo jest głupia albo cyniczna - bo w rzeczywistości chodzi jej o rozgłos, celebrycką sławę (skoro na inną jej nie stać- bo ani wybitnego talentu aktorskiego, ani klasy, by umieć być księżną). A biedny, głupiutki Harry tańczy tak jak ona mu zagra i wydaje mu się (jeszcze), że to on tego chce. Współczuję mu chwili - kiedy się ocknie..