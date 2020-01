Księżna Kate pragnie, aby jej dzieci spędzały więcej czasu z... Archim

Olek 2 godz. temu zgłoś do moderacji 14 19 Odpowiedz

Smieszna Dopiero do niej dotarło. Mysłała ze bedzie jedyna i zawsze bedzie szła w środku a obok miała meza którego trakuje jak piąte koło u wozu a gadać bedzie i usmiechać głupawo do Henrego. Tak sie nie stało więc zrobiła to co zrobiła . Mamuska pewnie pomysłała i córeczce podpowiedziała ze ma sie pogodzic. i to ROBI. Szkoda gadac Ta Kati to lepsza cwaniara Dla mnie i tak zawsze bedzie słabiutka bez talecie SZCZĘŚCIARA latała za nim strasznie. Ta Margit to dziewczyna inteligentna mądra i wykształcona fajna kobieta matka i zona.