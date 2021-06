Krystyna Pawłowicz bierze pod lupę... SZYJĘ Beaty Kozidrak w Sopocie (FOTO)

Polsat SuperHit Festiwal z pewnością był w tym roku sporym wydarzeniem. Mowa jednak nie tylko o występie formacji Maneskin i "krindżowych" interakcjach z prowadzącymi, którzy zignorowali to, że członkowie zespołu nie znają ani słowa po polsku.

Co ciekawe, okazuje się, że fanką "twitterowych dram" może być też... Krystyna Pawłowicz . Nie jest tajemnicą, że wspomniany serwis społecznościowy jest jej ulubionym i często dzieli się ze wszystkimi swoimi przemyśleniami. Sporadycznie zostawia też "serduszka" pod postami, które najwyraźniej przykuły jej uwagę.

Co się dzieje na szyi? - zastanawiała się ironicznie użytkowniczka.

Nie wiemy niestety, czy na to pytanie padła już satysfakcjonująca dla polityczki odpowiedź, albowiem "twitterowe dramy" mają w końcu to do siebie, że nie zawsze przynoszą rozwiązanie poruszanych tam dylematów.