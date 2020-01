Krystyna Pawłowicz USUNĘŁA profile w mediach społecznościowych!

Ola 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Ona jest jednym wielkim wstydem co akurat w pisie jest normalne tam same takie orly jak piotrowicz suski macierewicz ziobro i kaczynski z dudą . Zobaczyła jak dużą pensje dostaje za to ze wsadzili ja do „ trybunału „ to woli siedzieć cicho . Przecież za nic tyle pieniędzy każdy by chciał