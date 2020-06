Krzysztof Gojdź atakuje Kubę Wojewódzkiego: "UBOGI MENTALNIE. Wraz z ubytkiem włosów ubywa mu mądrych myśli"

Po ostatnim poście wyrażającym moje zdanie, który dotarł do kilkuset tysięcy ludzi, otrzymałem mnóstwo komentarzy krytykujących taką opinię. Zadawałem więc pytanie: gdyby taki gang biały, czarny, czy żółty zaatakowałby twój dom i rodzinę , to byś stał i się uśmiechał, czy jednak chwycił za broń i zaczął bronic swojego domu, dzieci, dobytku? - czytamy na oficjalnym profilu Gojdzia.

W tym momencie lekarz przeszedł do niewyszukanych epitetów w kierunku Wojewódzkiego, co miał okazję już potrenować cztery lata temu.

Macie w Polsce takiego pajaca kreującego się na króla TVN. A król jest nagi. I bardzo ubogi mentalnie. Wraz z ubytkiem włosów i coraz większego tapiru na głowie ubywa mu mądrych myśli. A może to już początek demencji starczej? Więc Kuba, zanim się wypowiesz, postaraj się zrozumieć, co autor miał dokładnie na myśli. Zawsze możesz zweryfikować u źródła. A jeśli to już demencja, to odłóż pióro na półkę i zajmij się czymś innym, bardziej pożytecznym, zamiast dla taniego rozgłosu atakować ludzi i szerzyć nieprawdę i nienawiść - zaatakował specjalista od pompowania ust.