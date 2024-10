Krzysztof Skiba reaguje na wyjazd Jarosława Jakimowicza na Białoruś. "Dobrowolnie wyjeżdżają już tylko ostatnie szmaty"

Do Terespola dojechałem autem. Odebrał mnie kolega z Białorusi. Razem ze swoją partnerką i małą córką pokazali mi Brześć, Mińsk, Stare Wasiliszki, Grodno i powrót do Brześcia . To są hotele turystyczne, w których spałem. Cena: 150 do 250 zł ze śniadaniem. Zabrałem ze sobą 500 euro. Dla nich zawiozłem słodycze dla córki i dla Julii bransoletkę z zawieszką z Lilou za 250 zł. Najwięcej pieniędzy po za hotelem wydałem w muzeum Niemena, gdzie Panu dałem 100 rubli i w polskim kościele gdzie dałem na tacę 100 rubli - mówił.

Krzysztof Skiba oburzony wizytą Jarosława Jakimowicza na Białorusi

Wielki zwolennik Antoniego Macierewicza, wyznawca PiS, oraz emerytowany model Jarosław Jakimowicz poinformował swych fanów w mediach społecznościowych, że przebywa na Białorusi i jest mu tam niezwykle dobrze. Znany z reklamy katalizatorów Jakimowicz, reklamuje obecnie kraj Łukaszenki. Pytanie co będzie reklamował za rok? Może gabinety tortur w Iranie, kolonie karne na Kamczatce lub wywóz gnoju w Suwałkach? Kumpel Michała Rachonia i częsty gość jego programów, zachwala białoruskie autostrady i zależność od Rosjan. Nie może się też nadziwić ilości alkoholi w hotelowym barze i to być może tłumaczy jego zachwyt krajem, który jest przecież niezwykle wrogo nastawiony do Polski. Dziś z Polski na Białoruś dobrowolnie wyjeżdżają już tylko szpiedzy, zdrajcy i ostatnie szmaty. W tej grupie nie ma oczywiście Jakimowicza. On jest w grupie zwykłych durniów, do których już dawno temu się ochoczo zapisał - napisał.