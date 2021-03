Książę Filip już od MIESIĄCA przebywa w szpitalu!

Na początku marca Filipa przewieziono karetką do innego szpitala, gdzie poddano go operacji serca. Od tamtej pory dziadek Williama i Harry'ego nie opuścił placówki, do której trafił z powodu infekcji i nie zapowiada się na to, by w najbliższym czasie miał wrócić do domu. Jak podaje portal Page Six, mąż Elżbiety nieprzerwanie od miesiąca pozostaje pod lekarskim nadzorem.