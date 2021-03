Książę Harry ROZMAWIAŁ z Williamem i Karolem po raz pierwszy od wywiadu z Oprah

Hiacynta 57 min. temu zgłoś do moderacji 134 7 Odpowiedz

Megan to karierowiczka. Wyszła za mąż za dużo starszego producenta filmowego żeby jej kariera ruszyła na przód. To on załatwił jej rolę w Suits. Kiedy stała się już rozpoznawalna i kariera zaczęła nabierać tempa rzucila to bez skrupułów, żeby zapolowac na grubszą rybę. Wtedy na horyzoncie pojawił się Harry, który złapał się na jej sztuczki. Podobno był wtedy w głębokim kryzysie więc łatwo go zmanipulowała . Megan chyba myślała że zreformuje i wywroci do góry nogami royal family. A tu klops- sztywne reguły i etykieta. Nie potrafiła się dostosowac, pierwszy raz nie dostała tego czego chciala, nie była w centrum uwagi. Musiała być posluszna i ustawić się na szarym końcu szeregu . Czego nie mogła znieść. Na swoim ślubie byla w centrum wydarzeń i czuła się jak ryba w wodzie. Też w ciąży mogła się cieszyć wiekszym zainteresowaniem mediów. Pamiętam taką migawke, gdzie Megan odwiedzala dom emerytowanych pielęgniarek. Zamiast się zainteresować co te kobiety chciały jej powiedzieć to tylko pozowala z brzuchem reporterom. Na koniec dały jej własnoręcznie wykonana książkę pamiątkową to ta od razu oddala ją asystentce, nawet nie popatrzyla co jest w srodku, ale natychmiast rozpiela plaszcz i dawaj dalej sesja dla reporterów. Zwalilo mnie to z nóg.