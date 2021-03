Książę William "nie czuje się WIĘŹNIEM"!

xxx 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszyscy zapominają w jakim wieku oni stracili matkę i to w tragicznych okolicznościach.To musiało odcisnąć piętno na psychice.Ona jedna dawała im ciepło,miłość i starała się pokazać normalne życie.Jak umarła to kto ich przytulał chyba nie Karol co się wolał nad każdym kwiatkiem w ogródku trząść niż nad żywym człowiekiem.A co może Królowa co zawsze była oschła nawet dla własnych dzieci.Obaj są zaburzeni i tyle i nigdy nie będą do końca szczęśliwi bo ta trauma siedzi w człowieku.I teraz zwalanie winy na Megan jest słabe.Wybrał ją widać z jakiegoś powodu na żonę a kandydatek przed nią było sporo.Może podświadomie miał nadzieję,że razem z dworu odejdą.Samo patrzenie na Williama boli widać po nim,że się dusi ale jest w pułapce rodziny i tradycji.I nie trzeba tu znawcy by i bez słów Harrego to było widać.