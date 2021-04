Księżna Kate pozuje do rocznicowych zdjęć w noszonej już sukience i wisiorku za niemal 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH!

Chill 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ich biżuteria przechodzi z pokolenia na pokolenie, wiadomo ze będą to drogie kamienie, złoto. Jednak szacun za jej luz w podejściu do ubrań. Jest przykładem, że w taniej sukience z sieciówki można wyglądać z klasą. Udowodniła to nie raz. Już widzę nasze nadworne celebrytki pozujące w sukienkach za dziesiątki tysięcy w swoje rocznice.