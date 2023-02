Księżna Kate zabrała księżniczkę Charlotte DO PUBU. Wiadomo, po co przyszły i jak się zachowywały

Księżna Kate, podobnie jak księżna Diana przed laty, dba o to, aby jej dzieci miały jak najbardziej normalne dzieciństwo. Choć od małego trójkę jej pociech obowiązuje pałacowa etykieta, robi wszystko, by 9-letni George, 7-letnia Charlotte i 4-letni Louis nie odstawali od rówieśników. Oczywiście na tyle, na ile to możliwe.