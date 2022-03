Księżna Kate zadaje szyku na paradzie z okazji dnia Św. Patryka (ZDJĘCIA)

Księżna Kate jeszcze przed ślubem z księciem Williamem skrupulatnie przygotowywała się do roli księżnej. Jak ujawnił swego czasu dziennikarz i ekspert od rojalsów Duncan Larco , uczyła się dobrych manier, a nawet chodziła na lekcje wymowy , by brzmieć "bardziej dostojnie". Długo pracowała też nad stylem.

Kate jest perfekcjonistką, zwraca uwagę na każdy najdrobniejszy szczegół. Dlatego dokładnie wie, jakie strój włożyć, by wysyłać właściwe sygnały i by ubiór był odpowiedni do okazji - tłumaczył na łamach "Ok! Magazine".