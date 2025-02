Kubańczyk wspomina burzliwe rozstanie z Olą Ciupą: "Ten związek dużo mnie kosztował"

Zobacz także: Kubańczyk wprost o relacji z Ciupą. Padły mocne słowa: "Związek z Olą dużo mnie kosztował..."

Kubańczyk prężnie rozwija swoją muzyczną karierę, a jego utwory podbijają platformy streamingowe. Nie jest jednak tajemnicą, że w ostatnich latach o artyście mówiło się głównie w kontekście jego burzliwego związku z Olą Ciupą. Modelka i raper zapałali do siebie uczuciem w 2019 roku, a trzy lata później media obiegła informacja o poważnym kryzysie w ich związku. Na początku 2023 roku Kubańczyk potwierdził, że jego miłosna relacja z Olą dobiegła końca, a jako główny powód rozstania wskazał swój nałóg. Ku zaskoczeniu wielu fanów, wkrótce celebrycki duet wrócił do siebie, lecz sielanka wcale nie trwała długo. W kwietniu minionego roku Ciupa i Kubańczyk znów się rozstali.

Kubańczyk odniósł się do plotek o nowym związku

W czwartkowy wieczór reporterka Pudelka miała okazję porozmawiać z Kubańczykiem, który gościł na prezentacji wiosennej ramówki TVP. Nie mogło zabraknąć tematu spekulacji odnośnie miłosnej relacji rapera z jedną z wokalistek grupy Modelki. 29-latek przyznał, że nie chce już zdradzać szczegółów życia prywatnego w mediach.

Czysto koleżeńskie relacje i więcej nie zdradzę. Zostawiam to dla siebie, zauważyłem, że jak moja strefa prywatna wychodzi do mediów, to zawsze się źle dzieje (...). Związki, znajomości, romanse - to zostawiam dla siebie - podkreślił.

Kubańczyk wspomina związek i rozstanie z Olą Ciupą

W dalszej części rozmowy Kubańczyk przyznał, że upublicznianie związku z Olą Ciupą mogło być błędem i wrócił pamięcią do bolesnego okresu, gdy media pisały na temat jego rozstania z celebrytką.

Nie wiem, czy to było dobre, angażowanie związku w taką strefę medialną. Niestety, jesteśmy osobami medialnymi i zawsze to ma więcej minusów niż plusów, jeśli chodzi o związek. Ludzie bardzo nadinterpretowują różne rzeczy, dużo komentują, jest overthinking, wyobrażają sobie rzeczy, które nie istnieją. Dlatego zostawiam prywatę dla siebie i chciałbym być po prostu szczęśliwy. Naprawdę ten związek z Olą dużo mnie kosztował. Nie mówię, że przez Olę, ale bardzo dużo mnie to kosztowało przez media, przez artykuły, bardzo dużo to kosztowało również moją rodzinę, gdy czytali te nagłówki, często nieprawdziwe - wspominał.

Czy Kubańczyk żałuje czegoś w kontekście zakończonego w ubiegłym roku związku z Ciupą?

Kurczę, mówi się, że nie powinno się w życiu niczego żałować, tylko wyciągać lekcje. Więc nie żałuję, było między nami dużo fajnych momentów, dużo złych momentów, ale to jak w każdym związku. My z Olą się docieraliśmy. Ja byłem osobą początkującą w mediach, gdy zacząłem się spotykać z Olą, ona już była bardzo doświadczoną influencerką, celebrytką. Na pewno się od Oli dużo nauczyłem. Jakbym miał wyciągać teraz prywatę, to uważam, że rozpętalibyśmy III Wojnę Światową, a na pewno tego nie potrzebujemy, ani Ola, ani ja, więc po prostu zostajemy w stosunkach neutralnych - skwitował.

Czy Kubańczyk śledził "Królową przetrwania" i kibicował swojej eks? Odpowiedź w powyższym materiale wideo.

