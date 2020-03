Kwaśniewscy UTKNĘLI w Szwajcarii. "Miały być piękne, marcowe narty, a mamy autokwarantannę..."

Przyjaciel K. 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Konstytucja RP daje prezydentowi prawo łaski, co oznacza, że może całkowicie lub częściowo złagodzić karę. Pięciu prezydentów, poczynając od Lecha Wałęsy, ułaskawiło ponad osiem tysięcy osób. Odmowę usłyszało pięć tysięcy. Rekordzistą ułaskawień był Aleksander Kwaśniewski. W 1999 roku Kwaśniewski ułaskawił Petera Vogla, który wcześniej znany był jako Piotr Filipczyński. W 1971 roku skazany został on na 25 lat więzienia, za wyjątkowo brutalne morderstwo staruszki, na tle rabunkowym. Dwa lata po skazaniu jego wyrok obniżono do 15 lat. W stanie wojennym, po 13. grudnia 1981, kiedy odbywał przerwę w karze, władze PRL umożliwiły mu wyjazd do Szwajcarii. Od 1987 roku poszukiwano go listem gończym, a w latach 90. często widywano go w Sejmie. Media nazywały go „kasjerem lewicy”, czyli PZPR/ SLD. W 1998 roku został aresztowany w Szwajcarii i miał odbywać resztę kary. Wniosek o jego ułaskawienie popierała także ówczesna minister sprawiedliwości - Hanna Suchocka. Sam Kwaśniewski nazwał tę decyzję „rutynową”. – Kancelaria wykonała zadanie notariusza, czyli uznała pozytywny wniosek i go podpisała – tłumaczył prezydent. Peter Vogel 24. marca 2008 roku był znowu zatrzymany - przez Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji. Został uwolniony. Bardzo niezależna prokuratura, bardzo niezależni sędziowie rządu Platformy Obywatelskiej/ PSL zadecydowali o jego uwolnieniu. Filipczyński/ Vogel wyjechał, jest w Szwajcarii, ma się dobrze!