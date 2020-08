Kylie Jenner w ogniu krytyki za brak wsparcia dla młodych projektantów: "Oznacza tylko tych z najwyższej półki. To smutne"

Do zdecydowanych ulubienic tabloidów bez wątpienia należy też najmłodsza z sióstr, Kylie Jenner. Znana ze swojej spektakularnej metamorfozy oraz własnego kosmetycznego imperium 23-latka nieustannie staje się bohaterką kolejnych sensacyjnych medialnych nagłówków. Ostatnio Jennerka znalazła się na językach za sprawą występu na okładce Vogue Hong Kong, poświęconej... aktywizmowi. Dla wielu wybór mamy małej Stormi na gwiazdę numeru był bowiem co najmniej niezrozumiały.

Ten wpis nie ma nic wspólnego ze mną - Kylie wkłada coś mojego projektu raz na rok i mam szczęście, jeśli w ogóle dostanę porządne zdjęcie do wrzucenia. Nie chcę urazić żadnego z jej grupy stylistów lub makijażystów. Chociaż wszyscy wiemy, że nie możecie się doczekać, żeby przestać mnie obserwować czy zjechać na całego. Ale to smutne, że projektanci pracują tak ciężko na szansę ubrania tych wspaniałych sławnych kobiet, a one oznaczają jedynie znanych projektantów z najwyższej półki, jak Olivier i zapominają o innych. To nie ma nic wspólnego z moją marką, ale zdecydowanie ma wiele z projektantami z Los Angeles. Dlaczego by nie oznaczyć ich chociaż raz? Nie non stop, ale może raz na jakiś czas - zakończył Costello.