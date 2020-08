Łakoma Natalia Siwiec zdradza, jak jej brzuch reaguje na białe pieczywo. "BYŁ CAŁY CZAS WYDĘTY"

Wbrew obiegowej opinii praca influencerki wcale nie jest taka łatwa. Trzeba w końcu nieustannie dbać o to, by utrzymywać na Instagramie duże zasięgi, które przyciągną kolejnych reklamodawców. Najłatwiej to osiągnąć dodając fotki, które przykują uwagę internautów. Oczywiście starym i sprawdzonym sposobem, jest pokazywanie seksownego ciała. Sztukę te do perfekcji opanowała Natalia Siwiec. Niestety realia są takie, że ciężko jest nieustannie utrzymywać nienaganną formę, by dostarczać fanom "gorący" kontent.