Lanberry oficjalnie POTWIERDZIŁA ZARĘCZYNY! "Jest cudownie"

To była totalnie przypadkowa historia. Co prawda, kojarzyliśmy się wcześniej, ale ten kontakt stał się znacznie bliższy dość nieoczekiwanie. Praktycznie od razu znaleźliśmy wspólny język. Do tego stopnia, że naprawdę czasami kończymy swoje zdania. To właśnie urok początkowego etapu związku. Związku, który się pięknie rozwija - mówiła Lanberry w rozmowie z Wirtualną Polską.

Wiesz co, ja już wcześniej wrzucałam bardzo rzadko [zdjęcia - przypis. red.], bo też mam taką dość sztywną granicę, którą czasami po prostu uchylam. To były bardzo wspaniałe wakacje. Taki totalny chill. I zdarza mi się też na story umieszczać mojego ukochanego. Tutaj po prostu była karuzela zdjęć i też tam wylądował. Ta informacja jest już sprzed dwóch lat, więc to nic nowego. Ponad dwóch lat (...) Ja myślę, że każdy ma swoją i nie zamierzam tutaj oceniać tego, jaką granicę ma ktoś inny. Ja mam akurat taką, że jest to szeroko znany fakt, że ja jestem akurat z Ernestem. Natomiast jeśli chodzi o tę moją profesjonalną ścieżkę, to tutaj pierwsze skrzypce gra tylko i wyłącznie muzyka. Czasami, tak jak powiedziałam, uchylam rąbka tego świata, żeby dać tylko taki skraweczek. I przede wszystkim ja jestem tą osobą, która to wybiera, która to jest w stanie pokazać, więc to taki element trochę może kontrolujący - przyznała.