Lara Gessler pokazuje zdjęcie z okresu, gdy była NAJCHUDSZA. "46 kg przy wzroście 174 cm. BARDZO TRUDNY CZAS"

Klaudia 25 min. temu

Zaburzenia odżywiania to koszmar, sama się z tym zmagam, od stanu gdzie 32 bywa luźne do 38 rozmiaru w niecały miesiąc. Teraz już sobie radzę, ale dużo zależy od psychiki. Zniszczyło mi to zdrowie. Szczęśliwie mama ogarnęła mi dobrego psychiatrę wcześnie i dostałam pełna pomoc. Mam 21 lat i powoli wychodzę na prosta.