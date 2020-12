Magda Gessler podaruje wnuczce KABALISTYCZNY SZNUREK? "Będzie ją chronił"

To było do przewidzenia: gdy na świecie pojawiła się Nena, córka Lary Gessler i Piotra Szeląga, Magda Gessler wręcz oszalała ze szczęścia. Co prawda wcześniej zachowawczo zapowiadała, że nie będzie narzucać się z wychowaniem pierwszej wnuczki, ale teraz kiedy tylko może, spędza z nią wolne chwile.