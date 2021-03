Lara Gessler wyjaśnia, dlaczego w papierach nosi imię "Aleksandra"

URODA 6 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Ludzie, po co krytykujecie jej urodę? Czy ona sobie wybierała twarz? Taką się urodziła więc teraz ma założyć worek na głowę czy co? Tyle jest afer, że dzieci w szkole się śmieją z wyglądu swoich rówieśników ale biorą idealny przykład ze starszych, dzieci same takie się nie stają. A jak ktoś sobie urodę poprawia operacjami itd to też ludzie wrzeszczą, że przerobiona, ponaciągana, nos naprostowany, że naturalna uroda lepsza. Szkoda słów na was.