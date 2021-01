Lara Gessler wspiera posłankę KARMIĄCĄ PIERSIĄ dziecko w pracy, a Paulina Młynarska ostro krytykuje reakcje ludzi: "Mamy UKRYWAĆ SIĘ W KIBLU"

Mamy rodzić, ale kiedy już urodzimy, mamy ukrywać się, najlepiej w kiblu, kiedy karmimy piersią nasze narodzone dzieci. Afery o karmienie butelką pewnie by nie było. Tzn. też by była, ale nie taka. Butla nie jest w kraju państwa Dulskich nieprzyzwoita. Za to wkroczyłyby szwadrony ciotek Gileadu oraz instamatek z linczem na matce butlą karmiącej, że jak ona może nie karmić piersią. Wiadomka. Zapędzanie kobiet w kozi róg to nasza kulturowa specjalność - zauważa Młynarska.

W krainie państwa Dulskich, w przestrzeni publicznej, piersi są do zaakceptowania tylko jako seksi balony w reklamach z mokrych snów wiecznych nastolatków. Kiedy są wykorzystywane przez maleństwo do pobierania najcenniejszego pokarmu od mamy - stają się nagle nie do zniesienia. Nie do patrzenia dla niedojrzałych seksualnie i emocjonalnie (zazdrosnych o piersi) facetów, którym matka karmiąca pracująca nie pasuje do obrazka. Kobiety podłączają się pod nagonkę na karmiące odruchowo. Z lizusostwa wobec silniejszych. Kiedy przestaną to robić, będzie zmiana, jak w wielu innych krajach - pisze Paulina.