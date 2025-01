Laska z "Chłopaki nie płaczą" wrócił do Polski i założył rodzinę. "Mam wspaniałą żonę, która dała mi cudowne córki"

Tomasz Bajer pracował w Australii jako malarz, a w USA w kasynie. Osiem lat temu wrócił do Polski, gdzie spotkał Julię, swoją przyszłą żonę, z którą osiedlił się w Poznaniu. Obecnie jest współwłaścicielem firmy zajmującej się usuwaniem wgnieceń z karoserii, a jego życie prywatne rozkwitło wraz z założeniem rodziny .

Tomasz Bajer założył rodzinę w Polsce

Dziś Bajer jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córek. Ostatnio wraz z żoną Julią miał okazję pojawić się w "Dzień dobry TVN" , gdzie opowiedzieli, jak wygląda ich wspólne życie. Ukochana aktora wróciła wspomnieniami do ich pierwszego spotkania.

Jest bardzo rodzinny. Jakby mógł, to by oczywiście nie pracował, byłby z rodziną w domu. On jest takim filozofem. Często się zawiesza. Jego myśli nie są tu i teraz. Często się zastanawia nad jakimiś innymi tematami, ale mówi, że myśli cały czas o nas - wyznała.