Laura Breszka króciutko do Idy Nowakowskiej opłakującej fasadę kościoła: "Te napisy są okropne. ALE PiS BARDZIEJ"

Znowu. Następna. To ja też znowu. To ja wam nabazgram na domach? Mogę? Mam prawo, skoro jesteście (na przykład) alkoholikami? Mam prawo bo zaniedbujcie dzieci? Bo sfalszowaliscie rozliczenia podatkowe? Kto święty niech więc rzuca kamieniem. Wandalizm to wandalizm. Nawet obce kultury szanują przedmioty zabytkowe związane z innymi religiami. Konserwator zabytków nie pozwoli wam na remont własnego domu bez konsultacji (jeśli jest zabytkiem), a wy chcecie po kościołach bazgrać? Ten naród schodzi już na.…... Za ciency jesteście na dyskusję to przechodzicie do rękoczynów. Po to płacę podatki, żeby zabytki były chronione. To jest kapital tego kraju, po wojnach i tak nie mamy czym szastać. Popatrzcie ile muzeów mają państwa nie poszkodowane przez wojny aż tak jak nasze? Nawet insygnia krolewskie nam Prusacy przetopili. Coś się uchowało w Szwecji (a czemu nikt tego jeszcze nie sprowadzil spowrotem - to już jest odrębna kwestia)! Coś tam zrekonstruowali, odtworzyli. Na Wawelu są kopie w większości chyba? Niszczcie sobie dalej. Dzisiaj to, jutro zdemolujecie drzwi własnych sąsiadów. Nawet male dzieci w przedszkolu wiedzą, że tak jeszcze nikt nie rozwiązał żadnego problemu.