Ida Nowakowska rozpacza nad "SPROFANOWANYM" kościołem, a internauci grzmią: "NIE WYBIELAJMY TEJ INSTYTUCJI"

Pani Ido, niestety, ale każdy kij ma dwa końce. Taki akt wandalizmu to oczywiście zachowanie na bardzo niskim poziomie. Natomiast niestety, ale to Kościół jest winien temu, że takie akty się pojawiają. Gdzie to miłosierdzie do bliźniego w Kościele, w którym ksiądz na kazaniu mówi, że homoseksualiści to pedofile i "wynaturzeńcy"? Że in vitro to zło? Że rodzina to k+m+dzieci? Że Owsiak to złodziej i należy dawać jedynie na Caritas? Że wśród księży wcale nie ma pedofilów? To jest to miłosierdzie? To Kościół pierwszy rozpoczął wojnę, a takie akty będą się zdarzały, bo ludzie, o których Kościół tak ładnie mówi, będą coraz bardziej chcieli z tym walczyć - dorzucił do dyskusji kolejny.