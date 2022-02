Leksiu przerywa milczenie po aferze: "Myślałem, że będę traktowany jak Trynkiewicz"

Hmm 30 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Wardega zmienia kierunek na prawo bo wyczul ze konfa ma teraz w internecie małoletnich fanów. Czy tymi dziećmi serio tak można manipulować? I one tego nie widza. Mi wystarczył jeden jego stream. Raptem kulturę i szacunek do drugiego człowieka nazywa poprawnością polityczna w sytuacji gdzie jego dziewczyna która jest trenerka wyzwala jakaś pannę od grubych i upaslych na co on Ojoj Monika jesteś niepoprawna politycznie. Hmm. W moim domu to się nazywało kultura. Swoją droga fajna trenerka co o swoich klientkach mówi grubasy