Lexy C. śmieszkuje z zatrzymania przez CBŚP. Tańczy ze szczęścia, bo nie spędziła nocy w celi... Przesada?

ze strony Prokuratury Zarzut prania brudnych pieniędzy związany jest z tworzeniem pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem pieniędzy pomiędzy kontami należącymi do osób objętych postępowaniem, celem ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków, a także tworzenia poświadczającej nieprawdę dokumentacji księgowej. Zarzutami objęto okres działalności grupy od nieustalonej daty w roku 2021 do co najmniej 31 stycznia 2024 r. W trakcie czynności dokonano blokad 30 rachunków bankowych należących do podejrzanych, jak i reprezentowanych przez nich spółek na łączną kwotę 7,5 mln zł, jak również zabezpieczono mienie: 17 samochodów, biżuterię i zegarki o łącznej wartości 500 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 500 tys. zł. Wszyscy podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia częściowo zgodne z ustalonym stanem faktycznym.