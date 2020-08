Lexy Chaplin ma KORONAWIRUSA! "Ta cała pandemia is F*CKING REAL"

Nie chcę wokół siebie robić jakiegoś dużego szumu teraz, ale muszę wam coś powiedzieć. Dzisiaj robiłam testy i przed chwilą dostałam wyniki i wynik jest pozytywny. Mam koronawirusa. Jest mi smutno . Dowiedziałam się 15 minut temu, więc nie wiem jeszcze, co się będzie działo. Chciałam wam powiedzieć, bo się ostatnio dziwnie zachowywałam na story, bo się źle czułam i nie wiedziałam, o co chodzi, nie chciałam nic za szybko mówić, ale wyszło, jak wyszło. Im so f*cking sad - relacjonuje na swoim profilu Lexy.

Mówię to na story po pierwsze, żeby przypomnieć wam, że koronawirus i cała pandemia is real, it's f*cking real. Więc uważajcie na siebie, pilnujcie się. Mówię to też do wszystkich moich znajomych, z którymi się spotykałam ostatnio. Get tested (róbcie testy - przyp. red.)