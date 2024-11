Liam Payne próbował UCIEC z hotelu przez balkon, bo obsługa zamknęła go w pokoju! Wiadomo też, co przy nim znaleziono

To dość zmienia postać rzeczy. Nie mieli prawa go zamykać. Nie mają takich uprawnień, nic dziwnego że facet chciał się wydostać, hotel ponosi winę za doprowadzenie do sytuacji niebezpiecznej dla jego życia i że że był naćpany itp. nie ma na to wpływu. Hotel nie ma uprawnień do siłowego zamknięcia kogokolwiek.